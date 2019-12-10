الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 من قبل beIN SPORTS December 10, 2019 08:46 3:55 دقيقة لقد شهد الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:02 دقيقة موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ والبث المباشر 2:32 دقيقة يانغين على موعد مع مشاركة تاريخية 3:53 دقيقة سوق واقف.. الوجهة الأولى للسياح في قطر 0:30 دقيقة عرب الموندياليتو...أرقام قياسية ومباريات خالدة 1:00 دقيقة قرعة دوري أبطال آسيا - مواجهات عربية مرتقبة 1:20 دقيقة الفوز الـ15 توالياً لميلووكي باكس 3:55 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 2:05 دقيقة أرسنال ينتفض ويقلب الطاولة على وست هام 0:40 دقيقة إنجاز جديد في مشاريع مونديال قطر 2022 0:38 دقيقة مارش ثقته كبيرة في اللاعبين رغم صعوبة المهمة