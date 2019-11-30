الدوري الإنكليزي الممتاز: ملخص مباراة تشيلسي و وست هام يونايتد من قبل beIN SPORTS November 30, 2019 18:32 3:13 دقيقة الملخصات وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي الإنكليزي -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ألمانيا وفرنسا والبرتغال في "مجموعة الموت" ! 3:13 دقيقة تشيلسي 0-1 وست هام يونايتد 3:39 دقيقة فوز صعب لدورتموند ولايبزيغ في الصدارة 4:47 دقيقة توتنهام هوتسبير 3-2 بورنموث 2:00 دقيقة السعودية (2) -(0) البحرين - مباشر 3:35 دقيقة عُمان تنعش آمالها بفوز شاق على الكويت 3:46 دقيقة ليفربول لا يرفض هدية مانشستر سيتي 3:39 دقيقة نيوكاسل يفرض التعادل على مانشستر سيتي 0:28 دقيقة ريال مدريد يتزعم ويضع برشلونة تحت الضغط 0:40 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة قطر