ووقّع الظهير الإسباني ماركوس ألونسو هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 73.

وهو الفوز الثالث توالياً للـ"بلوز" في المسابقة المحلية في حين انقاد نيوكاسل إلى هزيمته الخامسة هذا الموسم في "البريمرليغ" بعد فوزه على مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية بهدف نظيف.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في حين تجمّد رصيد نيوكاسل عند 8 نقاط في المرتبة 18.

ليستر سيتي يهزم بيرنلي

وبدوره انتزع ليستر سيتي النقاط الثلاث من ضيفه بيرنلي (2-1).

وسجّل لليستر جيمي فاردي (45) ويوري تييليمانس (74) في حين وقّع كريس وود (26) هدف الضيوف.

ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً (بفارق الأهداف أمام تشيلسي) في حين توقف عدّاد الخاسر عند 12 نقطة في المرتبة الثامنة مؤقتاً أيضاً.

توتنهام يواصل "نزيف النقاط"

تفادى توتنهام خسارة محرجة على أرضه أمام واتفورد متذيل الترتيب.

وكان فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو متخلفاً حتى الدقيقة 86 أمام ضيفه واتفورد بهدف وقّعه الفرنسي عبدولاي دوكوري (6)، قبل أن يمنحه لاعب الوسط ديلي آلي هدف التعادل.

وتعاظمت مشاكل فريق شمال لندن بعد سقوطه المدوي أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 2-7 في دوري أبطال أوروبا، ثم على أرض برايتون صفر-3 في الدوري، ما وضعه في مركز سابع مخيب بعد أن حل وصيفا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ولم يفز سبيرز سوى 3 مرات في أول 12 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وقال آلي "صعبنا الأمور على أنفسنا. سيطرنا على المباراة واستحوذنا. كانت أول بداية أساسية لي، لكن النتيجة جاءت مخيبة".

وتابع "نعرف مدى قوة تشكيلتنا، لكن يجب أن نظهر ذلك على أرض الملعب".

وفي بقية المباريات انتصر أستون فيلا على برايتون (2-1) في حين حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة وولفرهامبتون وساوثهامبتون.

أما مواجهة بورنموث وتوريتش سيتي فقد آلت إلى التعادل السلبي.