سقط مانشستر يونايتد في ختام مسيرته في الدوري الإنكليزي هذا الموسم أمام ضيفه كارديف سيتي 0-2 في الجولة 38 الأحد.

سجله الهدفين ناثانييل مينديز لينج في الدقيقتين 23 من ضربة جزاء و54 ليحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة.

وستضع هذه الخسارة أولي غونار سولشار تحت الضغط خصوصا ان السقوط جاء امام فريق هبط إلى الدرجة الثانية.

وفي باقي مباريات المرحلة ، فاز نيوكاسل على مضيفه فولهام 4 -صفر وكريستال بالاس على بورنموث 5-3 ووست هام يونايتد على مضيفه واتفورد 4-1 وتعادل ساوثهمبتون مع هيدرسفيلد تاون 1-1.





