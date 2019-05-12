سجل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفين ليقود أرسنال إلى فوز كبير 3-1 على مضيفه بيرنلي اليوم الأحد ضمن المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإنكليزي.

ولم يساعد هذا الفوز أرسنال للمشاركة بدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل حيث رفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة لكنه ظل في المركز الخامس.

لكن أمام ارسنال فرصة التأهل إلى دوري الأبطال إن فاز بنهائي يوروبا ليغ على تشيلسي في 29 مايو الحالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل أوباميانغ هدفين في الدقيقتين 52 و63 وأضاف زميله إيدي نيكيتا الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة فيما سجل آشلي بارنس هدف الوجه لبيرنلي في الدقيقة 65.

ورفع أوباميانغ رصيده بهذا إلى 22 نقطة ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم مع محمد صلاح وساديو ماني مهاجمي ليفربول.



