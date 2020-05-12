

وأضاف المالك الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن اجتماع ملّاك الأندية الذي عقد يوم الاثنين ناقش للمرة الأولى فرضيةَ إلغاء الموسم.

وكشف المالك أن عددا كبيرا من اللاعبين يرفضون العودة إلى المباريات في ظل الظروف الحالية واصفا الصيف المقبل بأنه سيكون مليئا بالفوضى خاصة بسبب الأندية التي ستهبط والتي سترفع قضايا قانونية في حال عدم إكمال الموسم.

وأضاف مالك النادي أن الحل الأنسب في حال عدم إكمال الموسم هو إلغاء الهبوط ورفع أندية الموسم المقبل إلى اثنين وعشرين باعتماد صعود ليدز يونايتد وويست بروميتش إلى البريمييرليغ.

