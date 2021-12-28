الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 من قبل beIN SPORTS December 28, 2021 19:09 3:56 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة مانشستر يونايتد يرفض عرضاً من إشبيلية لضم مارسيال 3:56 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:45 دقيقة وست هام يستعيد توازنه بفوز عريض على واتفورد 1:06 دقيقة المريخ سيلعب مبارياته البيتية في إثيوبيا 0:38 دقيقة ساوثهامبتون يسقط ضيفه توتنهام في فخ التعادل 1:07 دقيقة دجوكوفيتش لم ينسحب من كأس رابطة المحترفين 0:42 دقيقة الأهلي القطري يضم مهاجم النشامى يزن النعيمات 2:19 دقيقة برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع فيران توريس 1:49 دقيقة مبابي يفوز بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب عام 2021 20:50 دقيقة سحب قرعتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي