الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 April 11, 2022 16:54 4:01 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 4:01 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 0:31 دقيقة فونيني يمضي قدماً في بطولة مونتي كارلو 0:58 دقيقة المكسيك تستضيف إحدى بطولات بريميير بادل الكبرى 0:38 دقيقة الفرنسي مارتينز مدرباً جديداً للمنتخب الليبي 0:51 دقيقة ليكرز يتجه لإقالة مدربه فرانك فوغل 0:40 دقيقة شنغهاي بورت ينسحب من دوري أبطال آسيا 0:27 دقيقة قمة بين الريان القطري والهلال السعودي 1:17 دقيقة السد القطري يبحث عن فوزه الأول في دوري أبطال آسيا 2:02 دقيقة NBA: سلتيكس يحسم وصافة الشرقية