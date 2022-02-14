الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 February 14, 2022 17:47 3:15 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة بارتي تحتفظ بصدارة التصنيف 5:00 دقيقة النمسا تتوج بذهبية القفز التزلجي لفرق الرجال 0:35 دقيقة مولتشان إلى الدور الثاني في بطولة قطر إكسون موبيل 3:15 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 3:15 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 1:02 دقيقة شابوفالوف سيبذل كل ما في وسعه في قطر إكسون موبيل 0:50 دقيقة موراي يثمّن مشاركته في قطر إكسون موبيل 2:54 دقيقة العراق يكرم أسطورته الراحلة أحمد راضي 0:57 دقيقة أياكس يكتسح تفينتي ويعزز صدارته للدوري الهولندي 2:23 دقيقة لوس أنجليس رامز يفوز بمواجهة السوبر بول