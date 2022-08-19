الحكم مايك دين يعترف بخطئه من قبل beIN SPORTS August 19, 2022 14:42 0:58 دقيقة اعترف الحكم مايك دين المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد بارتكابه خطأ ً في حادثة كريستيان روميرو ومارك كوكو ريا خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز الحكم مايك دين -آخر الفيديوهات 12:37 دقيقة لقاء خاص مع المدير الطبي في مستشفى حمد 0:37 دقيقة قائمة ريال مدريد تخلو من اسم كاسيميرو 1:27 دقيقة كونتي سيتقبّل أي قرار سيصدر بحقه 0:47 دقيقة NBA - عودة المباريات العالمية بعد عامين من التوقف 0:58 دقيقة الحكم مايك دين يعترف بخطئه 0:43 دقيقة نوتنغهام فوريست يضم مورغان غيبس-وايت 1:19 دقيقة أنشيلوتي يؤكد رغبة كاسيميرو في اختبار "تحد جديد" 0:35 دقيقة المنتخب القطري يخوض دورة رباعية ودية 3:32 دقيقة تشغيل تجريبي بكامل الطاقة لحافلات المونديال 1:05 دقيقة أنس جابر تودّع بطولة سينسيناتي من الدور الثالث