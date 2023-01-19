وتناوب على تسجيل أهداف "السيتيزنس" كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز (51) والنرويجي إيرلينغ هالاند (53) والجزائري رياض محرز (63 و90).

في المقابل بصم السويدي ديان كولوسيفسكي (44) والبرازيلي إيميرسون (45+2) على هدفي "السبيرز".

وهو الفوز الثالث عشر للسيتي في البريميرليغ خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات ومثلها هزائم ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدّر الذي خاض مباراة أقل من "السيتيزنس".

أمّا توتنهام فقد تكبّد هزيمته السابعة في المسابقة المحلّية في الموسم الجاري مقابل 10 انتصارات و3 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 33 نقطة في المرتبة الخامسة.