الجدل حول التحكيم لا يتوقف رغم استخدام الـ"فار" من قبل beIN SPORTS October 29, 2019 12:55 2:10 دقيقة تسبب الفار تقنية حكم الفيديو المساعد في عدد من القرارات الجدلية في الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بخلاف الجولات التسع الماضية، الأمر الذي تسبب في مخاوف من انخفاض سقف التوقعات في القادم من المباريات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 12:26 دقيقة موجز الأخبار 2:28 دقيقة أتليتيكو مدريد يبحث عن مواصلة نتائجه الجيدة 0:44 دقيقة إنتر يرحل إلى بريشيا بحثاً عن صدارة مؤقتة 1:51 دقيقة تايغر وودز يعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب 2:17 دقيقة كأس العالم للناشئين: فرنسا تفتح مشوارها بالفوز 2:39 دقيقة موهبة إيكاردي "الهداف الفذ" تطفو على سطح باريس 0:37 دقيقة ستام يستقيل من تدريب فينورد 0:53 دقيقة معاقبة ريبيري بالإيقاف ثلاث مباريات 5:45 دقيقة ليفربول أجمل فريق في العالم والهلال سقط قناعه !