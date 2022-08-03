وقررت أندية الدوري الممتاز القيام بهذه اللفتة في 2020 لمكافحة العنصرية بعد وفاة جورج فلويد في أيار/مايو من ذلك العام.



ووضعت أندية الدوري الممتاز في البداية شعار "حياة السود مهمة" على القمصان قبل أن تستبدله بشعار "لا للعنصرية".

لكن حدث انقسام في عالم الرياضة بشأن ما إذا كان يتعيّن على اللاعبين الاستمرار في "الجثو على الركبة" قبل المباريات.

وأبدى بعض المحللين خشيتهم من أن تصبح هذه الإيماءة بمرور الوقت حركة اعتيادية لا تأتي بالتأثير المطلوب.



وأعاد قادة فرق الدوري الإنكليزي الممتاز تأكيد التزامهم بمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز لكنهم قالوا إن اللاعبين

قرروا استغلال بعض المباريات المهمة خلال الموسم المقبل للقيام بهذه اللفتة.



وقال قادة الفرق في بيان: "قررنا اختيار بعض الفترات المهمة للقيام بذلك خلال الموسم المقبل لتسليط الضوء على وحدتنا ضد جميع أشكال العنصرية وبذلك نواصل إظهار تضامننا من أجل قضية مشتركة. سنواصل التزامنا بالقضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية من أجل مجتمع يحترم الفرص المتكافئة للجميع".

وسيقوم اللاعبون بهذه الإشارة خلال الجولة الافتتاحية للموسم وفي بعض الجولات في أكتوبر ومارس ومباريات فترة

عيد الميلاد بعد كأس العالم ومباريات الجولة الأخيرة من الموسم ونهائي مسابقتي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إنها ستستغل هذه المواعيد لزيادة تسليط الضوء على قضية مكافحة العنصرية.