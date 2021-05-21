جاء ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها قائدُ منتخب إنكلترا في لقاء أجراه مع اللاعب السابق غاري نيفيل.

وذكر كاين خلال الحوار أن الوقت قد حان للاجتماع مع إدارة توتنهام والنقاش حول مستقبله.

وأضاف كاين إن القرارَ سيكون بيده لاختيار ما هو أفضل لمستقبله

وأضافت التقارير أن كاين لديه اتفاقٌ شفهي مع ليفي منذ صيف العام الماضي، بالبقاء مع الفريق لموسم واحد، ومحاولة قيادة السبيرز لتحقيق بطولات تحت قيادة المدرب المقال جوزيه مورينيو، ومن المنتظر أن يُعقدَ الاجتماع بين إدارة توتنهام وكاين قبل انضمام اللاعب لمعسكر منتخب إنكلترا الإعدادي لبطولة أوروبا.

