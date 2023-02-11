استهل تشلسي المباراة بقوة وتمكن سريعاً من إحراز هدف التقدم عبر لاعبه جواو فيليكس في الدقيقة 16، والهدف هو الأول للدولي البرتغالي مع الفريق اللندني على الإطلاق، علماً بأنه عاد من إيقافه لثلاث مباريات عقب طرده في أولى مبارياته مع البلوز والتي كانت في مواجهة فولهام.

وعلى الرغم من السيطرة شبه الكاملة للضيوف وتسجيلهم ثلاثة أهداف في أول 25 دقيقه منها هدفين تم إلغاءهما بداعي التسلل إلا أن وست هام باغت تشلسي بهدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق إميرسون بفضل تمريرة حاسمة رائعة بالرأس من جارود بوين.

وفي الشوط الثاني نجح وست هام أيضاً في الصمود أمام قدرات لاعبي تشلسي ومحاولاتهم الهجومية المستمرة لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي.

ورفع تشلسي رصيده بذلك إلى 31 نقطة فيما وصل وست هام إلى النقطة العشرين.

سقوط توتنهام

وسقط توتنهام على ملعب ليستر سيتي 1-4 الضيف اللندني كان البادئ بالتهديف عبر الأوروغواياني رودريغو بينتانكور في الدقيقة 14.

وعادل نام باليس مندي النتيجة لمصلحة المضيف في الدقيقة الثالثة والعشرين، بعدها بدقيقتين فقط سجل جيمس ماديسون الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقبيل نهاية الشوط رفع النيجيري كيليتشي إهياناتشو غلة أصحاب الأرض إلى ثلاثية، فيما اختتم هارفي بارنز رباعية ليستر سيتي في الدقيقة الحادية والثمانين.

تعادل كريستال بالاس وبرايتون

وفي لقاء آخرَ تعادل كريستال بالاس مع ضيفِه برايتون 1-1، برايتون كان المبادر بالتهديف عبر لاعبه سولومون مارش في الدقيقة الثالثة والستين، قبل أن يعادل أصحاب الأرضِ النتيجة بهدف جيمس توم كينز عند الدقيقة التاسعة والستين.

فولهام يغلب نوتينغهام

كما تغلب فولهام على ضيفِه نوتينغهام فورست بهدفين دون رد، هدفُ اللقاءِ الأولُ جاء عن طريقِ اللاعب ويـليان عند الدقيقة السابعة عشرة، فيما ضاعف زميله مـانور سو لمون النتيجة بهدفٍ ثان ٍعند الدقيقة الثامنةِ والثمانين، وبهذا الفوز رفعَ فولهام رصيدَه إلى خمس وثلاثين نقطة، بينما تجمدَ رصيدُ نوتنغهام فورست عند أربع وعشرين نقطة.

وولفرهامبتون يقلب تأخره

وفي لقاءٍ آخر قلب وولفرهامبتون تأخرَه إلى انتصار أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لواحد.

ساوثهامبتون تمكن من افتتاح النتيجة عن طريق لاعبه كارلوس ألكاراس في الدقيقة الرابعة والعشرين

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ماريو لامينا للاحتجاج بعد جمعه لبطاقة صفراء ثانية، وتمكن وولفرهامتون من تعديل النتيجة بعدما سجل يان بـيـد ناريك هدفا بالخطأِ في شباك فريقه وقبل نهاية الوقت الأصلي بقليل أضاف جواو غوميش الهدف الثاني لوولفرهامبتون.

نيوكاسل يتعادل

وفشل نيوكاسل في انتزاع المركز الثالث من مانشستر يونايتد بفارق الأهداف باكتفائه بالتعادل مع مضيفه بورنموث 1-1.

تقدم بورنموث الذي كان يشرف عليه مدرب نيوكاسل الحالي إيدي هاو بواسطة الأرجنتيني ماركوس سنسي بعد مرور نصف ساعة، لكن البارغوياني ميغيل الميرون أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني اي خطورة على المرميين باستثناء تشتيت كيرا تريبييه ظهير نيوكاسل لكرة سددها سولانكي من على خط المرمى آواخر المباراة.