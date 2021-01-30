وواصل يونايتد إهداره للنقاط حيث كان قد خسر بغرابة أمام متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد في الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف، فابتعد عن المتصدر الحالي مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط، حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة بعد أن حقق التعادل الخامس في المسابقة مقابل 4 هزائم و12 فوز.

من جانبه رفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن بعد أن تجنب الخسارة في الدوري للمباراة السابعة على التوالي.

وأجرى سولشار خمسة التغييرات على التشكيلة التي بدأت امام شيفيلد يونايتد حيث عاد قلب الدفاع السويدي فيكتور لينديلوف بدل الهولندي اكسيل توانزيي الذي قدم مباراة سيئة، فيما دفع بالأوروغوياني إدينسون كافاني بدلاً من الفرنسي أنطوني مارسيال، إلا أن الاخير دخل في الدقيقة 37 بعد اصابة لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

فيما عانى فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا من غيابات بارزة لثلاثة من لاعبيه الأساسيين هم المهاجم الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ والشاب المتألق بوكايو ساكا والمدافع الاسكتلندي كيران تييرني.

وهدد الفرنسي ألكسندر لاكازيت بداية بتسديدة سهلة بين يدي الخارس الاسباني دافيد دي خيا (16)، قبل أن يجبر البرازيلي فريد الحارس الألماني بيرد لينو على إبعاد الكرة إلى ركنية بعد تسديدة جميلة بيسراه من خارج المنطقة نحو الزاوية اليسرى (20).

وأهدر مهاجم يونايتد ماركوس راشفورد أخطر فرص الشوط الأول عندما وصلته الكرة من عرضية أمام باب المرمى ما كان عليه إلا أن يغمزها في الشباك الفارغة، إلا أنه استلم الكرة وراوغ على دفعات لتذهب الفرصة سدى (43).

ومع بداية الشوط الثاني، أوقف بيساكا ببراعة تسديدة من البرازلي ويليان، بديل البرازيلي غابريال مارتينيلي، كانت في طريقها إلى المرمى (49).

وقدم لاعبو بونابتد لمحة جميلة مع تبادل للكرة وصلت على اثره الى لوك شو داخل المنطقة ومنه الى كافاني على باب المرمى ابعدها دفاع المدفعجية في الثانية الاخيرة (59).

وأتت أخطر فرصتين في الشوط الثاني في الدقيقة 65 عندما ارتدت كرة لاكازيت من ضربة حرة بالعارضة قبل ان يبعد دي خيا تسديدة قوية من ايميل سميث رو من داخل المنطقة.

وكاد يونايتد أن يخطف هدف الفوز عندما رفع بيساكا عرضية جميلة عن الجهة اليمنى تابعها كافاني مقصية مرت بجانب القائم (89).