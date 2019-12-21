

خيم التعادل السلبي المخيب للآمال على مباراة إيفرتون وضيفه أرسنال السبت في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم أمام ناظري مدربيهما الجديدين الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني ميكيل أرتيتا على التوالي.

وجمعت المباراة بين فريقين يمران بفترة سيئة من ناحية النتائج، ففريق الـ "توفيز" لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، فيما نسخ أرسنال نتيجة منافسه حيث لم يحرز الثلاث النقاط سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 13 الأخيرة، علما أنه عوّض فشله المحلي بالتأهل بصعوبة إلى دور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وخاض الفريقان المباراة أمام ناظري مدربيهما الجديد أنشيلوتي وأرتيتا اللذين كان متواجدين في مدرجات ملعب "غوديسون بارك" بعد أقل من ساعة على اعلان تعيين الأول مدربا لإيفرتون لمدة أربعة أعوام ونصف العام خلفا للبرتغالي ماركو سيلفا، فيما كان أرسنال أعلن الجمعة تعيين أرتيتا لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام خلفا لمواطنه أوناي إيمري.

وفي اللقاء الأخير للمدربين المؤقتين الاسكتلندي دنكان فيرغوسون والسويدي فريدي ليونغبرغ، لاحت الفرصة الأولى لإيفرتون عبر قائده الايسلندي جيلفي تور سيغوردسون بتسديدة من ركلة حرة بجوار القائم الأيمن (19)، فيما استحوذ أرسنال أكثر على الكرة بدون أي خطورة تذكر.

وبدأ ارسنال الشوط الثاني بمحاولة خطيرة على مرمى الحارس جوردان بيكفورد الذي تألق في صده تسديدة للمهاجم الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ (51).

ورغم خيارات ليونغبرغ التكتيكية بإخراجه أوباميانغ وادخال المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بدلا منه (78)، إلا أن النتيجة لم تتبدل ليصعد أرسنال إلى المركز التاسع مؤقتا برصيد 23 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا.