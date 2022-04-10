أقيمت المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، وجاءت قوية ومثيرة خاصة في شوطها الأول الذي شهد تقدماً سريعاً من جانب أصحاب الأرض عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل دييغو جوتا سريعاً في الدقيقة 13.

وعاود سيتي تقدمه عن طريق مهاجمه غابرييل جيسوس فانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي (2-1).

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح ساديو ماني في إدراك التعادل لليفربول في الدقيقة 46.

وبقيت الصدارة على حالها حيث أضاف مانشستر سيتي نقطة إلى رصيده فأصبح 74 فيما أصبح رصيد ليفربول الثاني 73 نقطة.

أحداث المباراة

وأهدر سيتي فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة بعدما أرسل جيزوس بينية متقنة لرحيم سترلينغ داخل منطقة الجزاء، لينفرد بأليسون ويسدد كرة أرضية تألق الحارس البرازيلي صدها.

لكن ما هي إلا ثوانٍ حتى اهتزت شباك أليسون بتسديدة من دي بروين من مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم الكاميروني جويل ماتيب وغيرت مسارها لتسكن الشباك (5).

ونجح ليفربول في إدراك التعادل بعد ثماني دقائق، إثر عرضية من الاسكتلندي أندرو روبرتسون تابعها ترينت ألكسندر أرنولد بتمريرة إلى جوتا الذي سدد كرة أرضية مباشرة سكنت شباك الحارس البرازيلي الآخر إديرسون.

وعاد السيتي وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما أرسل البرتغالي جواو كانسيلو بينية تجاه جيسوس الذي كسر مصيدة التسلل وانطلق بمفرده إلى منطقة الجزاء، ليسدد البرازيلي كرة مباشرة اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي 2-1.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة صاروخية، افتتحها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 46، بعدما أرسل المصري محمد صلاح بينية رائعة لمانيه انفرد على إثرها بإديرسون وأسكنها الشباك.

وتواصلت الفرص العديدة في المباراة لمحاولة حسم النتيجة، منها هدف ثالث لسيتي عن طريق سترلينغ (63)، غير أن الحكم عاد وألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

"يجب أن نسجّل أكثر"

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، كاد البديل الجزائري رياض محرز يسجل هدفاً قاتلاً بعدما انفرد بأليسون، فسدد كرة ساقطة "لوب" كانت أقوى مما توقعها، فاعتلت العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل.

وقال دي بروين عقب المباراة "أعرف أن الناس قالوا إن الفائز يحصل على اللقب. لكنني لا أعتقد أن الفريقين يفكران بهذه الطريقة، فالجدول الزمني صعب للغاية بالنسبة لكلا الفريقين للفوز بكل مبارياتهما".

وأضاف "اليوم لعبنا بشكل جيد للغاية، أعتقد أن لدينا اليد العليا. هذه هي الطريقة التي نحتاجها للعب بقية الموسم".

وتابع البلجيكي الذي سجل في آخر أربع مباريات في كل المسابقات للمرة الأولى في مسيرته مع مانشستر سيتي بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية "يجب أن نسجل أكثر. ما حصل قد حصل. لقد كانت مباراة رائعة. أعتقد أنه كان يجب أن تكون أكثر (الأهداف) قبل نهاية الشوط الأول لكننا امتلكنا الأفضلية. الطريقة التي بدأ بها الشوط الثاني كانت مخيبة للآمال. أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وصنعنا ما يكفي من الفرص للفوز بالمباراة".