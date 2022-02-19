وتقدم كريغ داوسون لوست هام في الدقيقة 32 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل جوزيف ويلوك للضيوف في الدقيقة 45.

بذلك رفع وست هام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس فيما عزز نيوكاسل موقعه في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن صاحب أول مراكز الهبوط نورتيش سيتي، الثامن عشر.

ودخل وست هام وعينه على احراز النقاط الثلاث للارتقاء إلى المركز الرابع على حساب مانشستر يونايتد ولو مؤقتا لكنه اكتفى بنقطة واحدة.

وخاض نيوكاسل المباراة في غياب لاعبين بارزين في صفوفه ابرزهم كالوم ويلسون المبتعد منذ فترة، والفرنسي الآن سانت ماكسيم والظهير الأيمن الدولي الانكليزي كيران تريبييه.

كان وست هام الطرف الأفضل في الشوط الأول وبعد أن أصاب جناحه المتألق في الأونة الأخيرة جاريد بوين العارضة (20)، منحه مدافعه كريغ داوسون التقدم بكرة رأسية مستغلاً ركلة حرة مباشرة نفذها أرون كريسويل (32).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح جو ويلوك في إدراك التعادل عندما ارتدت كرته من القائم وتهادت داخل الشباك.

ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص للفريقين ليتقاسما نقاط المباراة.