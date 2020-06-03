وذكرت تقارير إخبارية أن هذه الموافقة جاءت مقترنة بعدة اشتراطات، من بينها ألا يبعد ملعب اللقاء لمسافة تزيد عن التسعين دقيقة، مع ضرورة أن يتوجه اللاعبون إلى الملعب بسياراتهم الخاصة، مرتدين بالفعل الملابس التي سيخوضون بها المباراة، على أن يدخلوا إلى أرض الميدان مباشرة دون المرور بغرف الملابس التي ستبقى مغلقة طوال الوقت.

ولحين خضوع حكام البريميرليغ لفحوصات الكشف عن فيروس كوفيد تسعة عشر، سيتولى إدارة هذه المباريات الودية تحكيميا أفراد من الأجهزة الفنية للفريقين المتباريين. وينتظر أن تستأنف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري.