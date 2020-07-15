وسجل للمدفعجية الفرنسي الكسندر لاكازيت 32 واللاعب الشاب ريس نيلسون 44، فيما وقع على هدف الريدز الوحيد السنغالي ساديو ماني 20.

وصار رصيد أرسنال بعد هذا الفوز 53 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 93 على قمة الترتيب، والفارق 40 نقطة.

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يمني النفس بالوصول إلى رصيد سيتي البالغ 100 نقطة في موسم 2017-2018.

وللمرة الثانية توالياً، يهدر الفريق الأحمر تقدمه بعد تعادله الأخير مع بيرنلي 1-1، كما فشل في تحقيق الفوز ثلاث مرات في خمس مباريات بعد ضمانه إحراز اللقب.

وعوض أرسنال خسارته الأخيرة ضد جاره توتنهام، مرتقياً إلى مركز يواصل فيه سعيه للتأهل إلى الدوري الأوروبي، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي السبت في نصف نهائي الكأس.



مباراة أرسنال وليغربول - التغطية الخاصة

نهاية المباراة بفوز أرسنال

(90+4) آخر الكرات كانت من أرنولد لكن مارتينيز أصر على فوز أرسنال

(85) أخطر فرص الشوط الثاني أضاعها الأسد السنغالي ماني بعدما توغل من جهة اليسار وسدد بجانب القائم.

(75) على الرغم من محاولات ليفربول المتلاحقة على مرمى المدفعجية إلا أن الفرص الخطيرة شبه معدومة.

(54) النجم المصري محمد صلاح وفي حضور نادر الليلة يهدد مرمى مارتينيز بكرة خطيرة لكن الأخير يبعدها.

ليفربول يبدأ الحصة الثانية مصمماً على تسجيل التعادل.

نهاية الشوط الأول بتقدم دراماتيكي لأرسنال 2-1

هدف لأرسنال (44) سجله ريس نيلسون بعدما تلقى كرة رائعة من لاغازيت الذي بدوره استغل خطأ حارس ليفربول اليسون.

هدف لأرسنال (32) هفوة قاتلة من فان دايك عندما أعاد الكرة لحارسه أليسون لكن لاغازيت سبقه إليها وسجل التعادل (1-1)

(20) هدف لليفربول وقع عليه ساديو ماني بعد تمريرة حاسمة من روبرتسون.

(12) القائم الأيمن للحارس الأرجنتيني ماريتينيز يحمي مرمى أرسنال من هدف محقق كان سيتسبب به حارس المدفعجية عندما سدد الكرة بالمهاجم البرازيلي فيرمينو.

(10) دقائق على البداية واللعب بحذر سمة الجانبين كما أن الكرة أغلب الوقت في منتصف الميدان.

الحكم الدولي بول تيرني يطلق صافرة البداية في مباراته الـ24 ضمن الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

تشكيلة كل من أرسنال وليفربول

📋 Five changes from the weekend...



➡️ Cedric, Holding, Saka, Torreira, Nelson

⬅️ Bellerin, Mustafi, Kolasinac, Ceballos, Aubameyang#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) July 15, 2020