

نال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر/أيلول بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وتفوّق رونالدو، الذي أحرز ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بقميص الشياطين الحمر، على المصري محمد صلاح نجم ليفربول وكلّ من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار جناح واتفورد وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.

ووقّع البرتغالي أهدافه في شباك نيوكاسل يونايتد (2) ووست هام يونايتد (1).

وهي المرّة الخامسة التي يتوّج خلالها "الدون" بلقب هذه الجائزة إذ سبق له إحرازها في نوفمبر 2006 وديسمبر 2006 ويناير 2008 ومارس 2008.

وعاد رونالدو (36 عاماً) إلى صفوف الـ"يونايتد" في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد 12 عاماً من مغادرته للفريق الإنكليزي إذ تقمّص ألوان ريال مدريد الإسباني (2009-2018) ثمّ يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).