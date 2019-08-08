وأكد النادي اللندني التعاقد مع البرازيلي لويز (32 عاما) في صفقة لم يكشف تفاصيلها، بينما أشارت تقارير صحافية الى أن قيمتها ستبلغ ثمانية ملايين جنيه استرليني (9,6 ملايين دولار)، ويوقع بموجبها اللاعب عقداً لعامين.

ونقل بيان أرسنال عن إيمري قوله "يتمتع دافيد بخبرة هائلة وأتطلع قدماً للعمل معه مجدداً" بعدما أشرف عليه سابقاً في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف المدرب "هو لاعب معروف ويضيف الى قوتنا الدفاعية"، بعد مسيرة امتدت 13 عاماً خاض خلالها 524 مباراة على مستوى الأندية، توزعت بين نادي البدايات فيتوريا البرازيلي، مرورا ببنفيكا البرتغالي، وصولا اإلى سان جيرمان وتشيلسي (على مرحلتين).

