مدد المهاجم البرازيلي الدولي لوكاس مورا الجمعة عقده مع فريقه الحالي توتنهام هوتسبر الانكليزي لمدة عام، ما سيبقيه في صفوف وصيف بطل اوروبا حتى 2024.

واشار توتنهام الى تجديد عقد مهاجمه على موقعه الرسمي بالقول "نحن مسرورون للاعلان ان لوكاس مورا مدد عقده مع الفريق حتى عام 2024".

في المقابل صرح لوكاس قائلا "انا سعيد جدا هنا، وممتن لكل ما قدمه لي النادي. اريد أن ابذل قصارى جهدي كما افعل دائما وأريد أن اجلب المزيد لهذا النادي".

ويأتي تجديد العقد عقب الاداء الجيد الذي قدمه لوكاس في نهاية الموسم المنصرم، حيث قاد الـ "سبيرز" إلى نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بتسجيله ثلاثية في عقر دار أياكس أمستردام الهولندي في اياب الدور نصف النهائي الذي انتهى بفوز توتنهام 3-2 بعد الخسارة على ارضه ذهابا صفر- 1.

وكان لوكاس سجل ثلاثية في مرمى هادرسفيلد في الدوري الانكليزي الممتاز، قبل شهر من ثلاثيته الشهيرة في أمستردام.

ويدين النادي اللندني أيضا بتأهله إلى الدور الثاني من دوري أبطال الموسم الماضي الى لوكاس، إذ انقد فريقه من الخسارة بتسجيله هدف التعادل في مرمى برشلونة الاسباني 1-1 في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات.

ووافق المهاجم البرازيلي البالغ 26 عاما على شروط تجديد عقده لعام إضافي، علما ان عقده الحالي ينتهي بعد اربعة اعوام.

وسجل لوكاس 15 هدفا في مختلف المسابقات في الموسم المنصرم، وبات من ركائز تشكيلة المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد بداية متواضعة مع فريق شمال لندن الذي انتقل الى صفوفه مقابل 30,2 مليون دولار من باريس سان جرمان الفرنسي في كانون الثاني/يناير 2018.



