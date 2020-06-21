وستكون مباراة ليفربول وإيفرتون اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الفريقين بالأحداث الأخيرة المرتبطة بفيروس كورونا بعدما تقرّر إقامة هذه المواجهة بلا جمهور عقب قرابة ثلاثة أشهر من الانتظار.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة إضافة لتغطيتنا الحيّة للقاء.

مباراة ليفربول وإيفرتون - مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظل رغبة الريدز تعويض خيبة الخروج مبكراً من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الاستئناف والاقتراب أكثر من لقب طال انتظاره.

البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD2 - HD1باللغة العربية.

البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم عبر الإنترنت



إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.



تقديم المباراة

ليفربول المتطلع لحصد لقب الدوري الإنكليزي الممتاز يحل ضيفاً على إيفرتون في معقله قلعة غوديسون بارك في مباراة، يسعى فيها ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي، إلى تحقيق فوز حاسم على إيفرتون يجعله على بعد خطوات قليلة جداً من التتويج باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه والأولى منذ عام 1990، علماً بأن الفريق لو تمكن من الفوز على إيفرتون في المرحلة الثلاثين ثم خسر غداً مانشستر سيتي من بيرنلي فسيوتج الريدز بشكل مباشر باللقب الذي سيصبح الأول في تاريخهم خلال حقبة "الدوري الإنكليزي الممتاز" أي تحديداً منذ عام 1993.

ليفربول وإيفرتون مباراة مرتقبة يمكنك الاستمتاع ببثها المباشر سواء عبر قنواتنا أو عبر تطبيق beIN CONNECT وسيكون مصاحباً لها الاستوديو التحليلي الذي سيعرض أبرز وأهم أحداث اللقاء إضافة إلى إعادة الأهداف.

ويدخل ليفربول المتصدر المباراة وفي رصيده 82 نقطة جمعها من 29 مباراة إذ فاز في 27 مباراة وتعادل في واحدة وخسر أخرى وسجل 66 هدفاً ودخل مرماه 21، أما منافسه إيفرتون فيحتل حالياً المرتبة الثانية عشرة برصيد 37 نقطة بعد أن حقق 10 انتصارات مقابل 7 تعادلات و12 هزيمة.

ليفربول وإيفرتون معلومات البث المباشر

• مواجهة ليفربول وإيفرتون موعدك معها اليوم سيكون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة ليفربول وإيفرتون ستكون متاحة في بث مباشر وحصري باللغة العربية على beIN SPORTS HD1 وbeIN SPORTS HD2.

• ليفربول وإيفرتون يمكنك مشاهدتها أيضاً من خلال البث المباشر والحصري بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

• سينبري الزميل رؤوف خليف للتعليق على مباراة ليفربول وإيفرتون المرتقبة.

للاطلاع على الباقات والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.