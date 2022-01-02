وأكد الاتحاد المحلي في بيان رسمي: "عن إدانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والمضر والتمييزي من قبل رؤساء واتفورد الذين يسعون بأي ثمن لمنع لاعب من الدفاع عن ألوان منتخب بلاده".

وكان سار تألق في صفوف واتفورد مطلع الموسم الحالي وسجل 5 اهداف في 12 مباراة في الدوري الانكليزي قبل ان يصاب في ركبته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويغيب عن المباريات الأخيرة لفريقه.

ويعتبر المنتخب السنغالي من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب علما بانه حل وصيفا للمنتخب الجزائري البطل في النسخة الاخيرة من البطولة القارية في مصر عام 2019.

وكان واتفورد عرضة للانتقادات أيضاً من قبل الاتحاد النيجيري في الأيام الماضية لرفضه تحرير مهاجمه النيجيري إيمانويل دينيس.

