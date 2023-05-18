وسيتم منع كلوب من التواجد على دكة بدلاء ليفربول إضافة لتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني إثر انتقاداته لحكم مباراة ليفربول وتوتنهام أواخر الشهر الفائت.

وسيطبق قرار الإيقاف فوراً في المباراة الأولى لليفربول الذي يستقبل ضيفه أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة 37، بينما سيتم إرجاء تنفيذ العقوبة الثانية بانتظار السلوك المستقبلي للمدرب.

وكان ليفربول انتصر في المباراة المذكورة في الوقت القاتل 4-3 بعدما أهدر تقدمه بثلاثية نظيفة في أول ربع ساعة من المواجهة.

ويصارع ليفربول من أجل احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل المركز الخامس حالياً بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل، علماً أنّ الريدز لعب مباراة أكثر.





