وأوضح الاتحاد الإنكليزي أن على مانشستر سيتي الرد على الاتهامات المتعلقة بالسيطرة على تصرفات مشجعيه بعد اقتحام أرض الملعب عقب الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الاتحاد في الثاني والعشرين من مايو الماضي عندما حسم السيتيزنس اللقب للموسم الثاني على التوالي، لتقتحم الجماهير أرض الملعب مما أدى لحدوث حالة من الفوضى، حيث لاتزال تحقيقات الشرطة جارية بشأن هذه الوقائع ووجهت اتهامات لشخصين فيما يتعلق باقتحام أرض الملعب.

وتواصل شرطة مانشستر التحقيق في كواليس احتفالات جماهير سيتي والإدعاءات المتعلقة بالخروقات التي وقعت.