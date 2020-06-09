يبحث الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في تأخير فترة الانتقالات الصيفية التي من المقرر أن تفتح في وقت لاحق من الشهر الحالي، لتصبح بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر بعد التعديل الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على الموسم الحالي، بحسب تقارير صحافية.

وعلقت منافسات كرة القدم في إنكلترا اعتباراً من آذار/مارس بسبب تفشي "كوفيد-19"، ومن المقرر أن تستكمل المراحل التسع المتبقية من الموسم (إضافة الى مباراتين مؤجلتين)، اعتباراً من 17 حزيران/يونيو.

وبادر الاتحاد الإيطالي مساء الإثنين لتحديد فترة الانتقالات لأندية "سيري أ" بين الأول من أيلول/سبتمبر والخامس من تشرين الأول/أكتوبر، بينما لا تزال السلطات المشرفة على بطولات أخرى، في انتظار وضوح الصورة بشكل أكبر قبل تحديد فتراتها.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" ليل الإثنين الى ان "الاتحاد الإنكليزي للعبة يبحث في اقتراحات لنقل فترة الانتقالات الصيفية إلى الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر".

وأفادت أن هذه الفترة كان من المقرر أن تبدأ في 18 حزيران/يونيو تحضيراً للموسم المقبل "لكن لا يتوقع أن يتم الابقاء على هذا الموعد".

وكشفت الشبكة الإنكليزية الواسعة الاطلاع، ان سلطات كرة القدم المحلية تجري مباحثات مع بطولات وطنية أخرى في أوروبا "ويتردد ان ثمة توافقا على جعل تاريخ الثاني من تشرين الثاني/أكتوبر موعدا نهائيا لاقفال فترة الانتقالات الصيفية" للموسم.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بفوضى عارمة في الرياضة عالميا لاسيما كرة القدم الأوروبية، مع تعليق الغالبية العظمى من البطولات المحلية والمسابقتين القاريتين للاتحاد الأوروبي (ويفا)، أي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وعاودت البطولات تدريجياً استئناف موسم 2019-2020 خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين وفي ظل إجراءات وقاية صحية صارمة للحد من احتمال التقاط عدوى الفيروس. وكانت ألمانيا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف منافساتها في 16 أيار/مايو الماضي، على أن تليها إسبانيا (11 حزيران/يونيو)، وإنكلترا (17 منه) وإيطاليا (20).

في المقابل، كانت فرنسا الوحيدة بين البطولات الكبرى التي اختارت في أواخر نيسان/أبريل انهاء الموسم مبكراً وتتويج باريس سان جيرمان بطلاً.

وفتحت أمس الإثنين فترة الانتقالات في كرة القدم الفرنسية لكن بين الأندية المحلية فقط، على أن يكون تحديد فترتها بين الأندية في فرنسا وتلك خارج البلاد، مرتبطاً بتحديد فترات الانتقالات في القارة.

وأشارت "سكاي" إلى أن البطولات تنتظر توجيهات عامة من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) بشأن معايير فترة الانتقالات، على أن يعود لها تحديد مواعيدها الدقيقة.

