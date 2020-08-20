ويستهل موسم الدوري الإنكليزي يوم 12 أيلول / سبتمبر إذ سيستضيف ليفربول، المتوج بلقب الـ"بريميرليغ" بعد 30 عاماً، فريق ليدز يونايتد العائد الى مصاف أندية الصفوة كما ستشهد الجولة الأولى مواجهة واعدة بين توتنهام هوتسبير مع ضيفه إيفرتون.

ولم يحدد بعد موعد لإقامة مواجهة بيرنلي مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مع أستون فيلا ضمن منافسات الأسبوع الأول.

وفي ما يلي جدول مباريات الجولة الافتتاحية للدوري الإنكليزي الممتاز:

يوم 12 أيلول / سبتمبر

كريستال بالاس – ساوثهامبتون

فولهام - أرسنال

وست بروميتش ألبيون – ليستر سيتي

وست هام يونايتد - نيوكاسل يونايتد

ليفربول - ليدز يونايتد

توتنهام - إيفرتون

يوم 14 أيلول / سبتمبر

برايتون – تشيلسي

شيفيلد يونايتد – ولفرهامبتون



وستشهد الجولة الثانية التي ستنطلق يوم 19 سبتمبر مواجهة من العيار الثقيل تجمع تشيلسي بفريق ليفربول.

أما الجولة الثالثة التي ستقام بداية من يوم 26 سبتمبر فستحمل في طياتها مباراة مثيرة بين ليفربول وأرسنال ومواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.

وسيكون عشاق الـ"بريميرليغ" على موعد بداية من يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر من انطلاق مواجهات الجولة الرابعة التي سيواجه فيها مانشستر يونايتد فريق توتنهام هوتسبير.

وستشهد الجولة الخامسة (17 أكتوبر) إقامة ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول.

وستتجه الأنظار انطلاقا من يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر إلى مواجهات الجولة السادسة التي تتضمن مباراة من الحجم الثقيل بين مانشستر يونايتد وتشيلسي فيما سينزل ليستر سيتي ضيفاً على أرسنال.

وستعطى شارة انطلاق الجولة السابعة يوم 31 من ذات الشهر لنكون على موعد مع مباراة جماهيرية رائعة تجمع مانشستر يونايتد مع أرسنال.



أما الجولة الثامنة فتستهل يوم 7 تشرين الثاني /نوفمبر وستشهد مواجهة جديدة بين الألماني يورغن كلوب والإسباني بيب غوارديولا بإقامة مباراة مانشستر سيتي وليفربول كما ستتجه الأنظار للقاء واعد بين إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وستدور فعاليات الجولة التاسعة انطلاقاً من يوم 21 نوفمبر والتي سيواجه فيها توتنهام فريق مانشستر سيتي كما سيستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي.



وفي ما يلي أبرز مواجهات ما تبقى من منافسات مرحلة الذهاب:

الجولة 10 (28 نوفمبر):

تشيلسي – توتنهام

الجولة 11 (5 ديسمبر):

توتنهام – أرسنال

ليفربول – ولفرهامبتون

الجولة 12 (12 ديسمبر):

مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي

إيفرتون – تشيلسي

الجولة 13 :

يوم 15 ديسمبر: ليستر سيتي – إيفرتون

يوم 16 ديسمبر: ليفربول - توتنهام

الجولة 14 (19 ديسمبر):

إيفرتون – أرسنال

توتنهام – ليستر سيتي

الجولة 15 (26 ديسمبر):

أرسنال – تشيلسي

ليستر سيتي – مانشستر يونايتد

الجولة 16 (28 ديسمبر):

إيفرتون - مانشستر سيتي

نيوكاسل – ليفربول

الجولة 17 (2 يناير 2021):

تشيلسي – مانشستر سيتي

الجولة 18 (12 يناير):

ليستر سيتي – تشيلسي

الجولة 19 (16 يناير):

ليفربول – مانشستر يونايتد



