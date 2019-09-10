وأتت إصابة لو سيلسو خلال لقاء الأرجنتين وتشيلي الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي بيان الثلاثاء، أفاد نادي شمال لندن أنّ "جيوفاني لو سيلسو عاد بشكل مبكر إلى توتنهام بعد انسحابه من التشكيلة الأرجنتينية بسبب إصابة في الورك"، موضحاً أنّه "أصيب خلال مباراة منتخب بلاده ضد تشيلي، سيخضع حالياً لإعادة تأهيل ويتوقع أن يعود للتدرب مع الفريق الأول في أواخر تشرين الأول/أكتوبر".

وانضم لو سيلسو إلى صفوف فريق مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الانتقال النهائي من ريال بيتيس الإسباني.