وناقش أحدث اجتماع للأطراف المعنية يوم الخميس تفاصيل الإجراءات الطبية والتشغيلية، بما في ذلك عدد أفراد الجهاز الفني الذين سيسمح لهم بحضور المباريات المقامة خارج الديار.

ووفقا لتقارير إعلامية ستقف الأندية أيضا دقيقة صمت من أجل موتى الجائحة وستتضمن قمصان اللاعبين شعارا على شكل قلب تكريما للعاملين في خدمة الصحة الوطنية أثناء الأزمة.

ويستأنف الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأربعاء المقبل بإقامة أول مباراتين من بين 92 مباراة متبقية على نهاية الموسم، إذ يلتقي مانشستر سيتي على أرضه مع أرسنال بينما يلعب أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.

وستقام كل المباريات المتبقية بدون جماهير وفي حضور 300 فرد فقط من بينهم أطقم البث التلفزيوني والصحافة المكتوبة والمعلقون ومسؤولو مكافحة المنشطات - في الاستاد خلال أيام المباريات.

وستقسم الاستادات إلى ثلاث مناطق وستتضمن المنطقة الحمراء 20 لاعبا و12 فردا من الجهازين الفني والطبي بالإضافة لخمسة أفراد آخرين من”العاملين المهمين“.

وتتضمن الإجراءات الأخرى تنظيف الرايات الركنية وإطار المرمى ولوحات التغييرات وكرات اللعب.

وهذه الإجراءات ضمن متطلبات الحكومة لإعطاء الضوء الأخضر لعودة الرياضة التنافسية.

