الأندية الإنكليزية تطلق استعداداتها للموسم القادم من قبل beIN SPORTS May 31, 2020 22:12 0:36 دقيقة -آخر الفيديوهات 2:16 دقيقة حكيمي ينضم إلى قافلة المناهضين للعنصرية 4:58 دقيقة دورتموند يتجاوز بادربورن بسداسية 1:47 دقيقة احتفالية تورام .. رسالة ضد العنصرية 3:43 دقيقة مونشنغلادباخ يواصل مطاردة البطاقة الأوروبية 0:45 دقيقة لاعب شالكه يلفت الأنظار بشارة "العدالة لجورج" 0:45 دقيقة مانشستر سيتي يستهل تدريباته الجماعية 3:28 دقيقة غضب مستمر في أميركا بعد مقتل جورج فلويد 2:15 دقيقة الاتحاد الإيطالي يملك خططا في حال التوقف مجدداً 1:02 دقيقة إشبيلية يواصل الاستعداد لديربي الأندلس 0:42 دقيقة فليك يكشف سبب تبديل لوكاس هيرناديز