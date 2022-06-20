الأميركي بروس باك سيتنحى عن رئاسة تشيلسي من قبل beIN SPORTS June 20, 2022 20:25 0:42 دقيقة أعلن نادي تشيلسي أن الأمريكي بروس باك سيتنحى عن رئاسة النادي وذلك بعد انتقال ملكية الـ"بلوز" الى مجموعة بويلي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي الإنكليزي -آخر الفيديوهات 2:22 دقيقة مباراة ودية خيرية بين برشلونة وسيتي في أغسطس 0:29 دقيقة إيفاشكا إلى الدور الثاني في بطولة مايوركا 0:23 دقيقة دي مينور يستهل حملة الدفاع عن لقب إيستبورن بنجاح 0:42 دقيقة الأميركي بروس باك سيتنحى عن رئاسة تشيلسي 0:34 دقيقة البطلة الأولمبية ليديكي تستعيد لقب 1500 م 0:32 دقيقة تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 م ظهرًا 2:19 دقيقة نادي السد يقدّم مدربه الجديد ليو 0:49 دقيقة حُكم بالسجن 22 شهراً مع وقف التنفيذ لإيتو 0:35 دقيقة الريان يمدد عقد مدرّبه التشيلي كوردوفا 0:53 دقيقة ريال مدريد يقدم روديغر لوسائل الإعلام