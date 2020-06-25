الأجواء حول أنفيلد...أنصار ليفربول يحتفلون من قبل beIN SPORTS June 26, 2020 00:10 1:36 دقيقة -آخر الفيديوهات 5:08 دقيقة كلوب على خطى شانكلي في ليفربول 1:36 دقيقة ليفربول بطلاً للدوري الإنكليزي بعد طول انتظار! 4:46 دقيقة خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي تمنح ليفربول اللقب 4:01 دقيقة أرسنال يحقق فوزه الأول بعد العودة 0:35 دقيقة أستراليا ونيوزيلندا تستضيفان مونديال السيدات 2023 1:12 دقيقة البلجيكي مونييه ينتقل إلى بوروسيا دورتموند 0:58 دقيقة بطلة الاسكواش.. المصرية رنيم الوليلي تعلن اعتزالها 0:28 دقيقة هل يغادر أرتور برشلونة ؟ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:29 دقيقة أرسنال يكشف مدة غياب حارس مرماه الألماني "لينو"