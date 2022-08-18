استبعاد الحكم مايك دين من إدارة مباريات الجولة المقبلة من قبل beIN SPORTS August 18, 2022 14:45 0:41 دقيقة استبعدت لجنة الحكام في الدوري الإنكليزي الممتاز الحكم مايك دين الذي كان مسؤولا عن تقنية الفيديو المساعد خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام، من إدارة مباريات الجولة المقبلة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة بشيكتاش يقترب من التوصل لاتفاق لاستعارة ديلي آلي 0:41 دقيقة استبعاد مايك دين من إدارة مباريات الجولة المقبلة 0:40 دقيقة شيفيلد يونايتد يحقق انتصاره الثاني 3:14 دقيقة عمان تنظم ملتقى رياضياً بمشاركة إعلاميين عرب 3:30 دقيقة هالاند يدشّن انطلاقة قوية مع الـ"سيتيزنس" 4:03 دقيقة بنفيكا يكسب الأسبقية أمام دينامو كييف 0:34 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة كاراباخ وفيكتوريا بلزن 0:35 دقيقة إيسكو جاهز لخوض غمار المنافسات مع إشبيلية 0:47 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كاسيميرو 1:42 دقيقة يويفا يكشف عن القائمة المختصرة لأفضل اللاعبات