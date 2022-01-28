ازدياد حالات العنف في إنكلترا يطرح التساؤلات January 28, 2022 09:25 2:53 دقيقة أشارت تقارير أمنية لارتفاع معدل حوادث العنف والاعتداءات العنصرية، بين جماهير أندية الكرة الإنكليزية هذا الموسم، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسببات والحلول. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة ألدرفيريلد يريد الإسهام في مشروع نادي الدحيل 2:53 دقيقة ازدياد حالات العنف في إنكلترا يطرح التساؤلات 0:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يضم واس بشكل رسمي 1:36 دقيقة سيكسرز يكرم وفادة ليكرز ووريرز يواصل صحوته 8:00 دقيقة نادال يصعد إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 1:09 دقيقة ماذا قال دي ماريا عن فوز الأرجنتين أمام تشيلي؟ 3:23 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يعود بنقاط الفوز من أرض تشيلي 3:27 دقيقة سواريز يقود أوروغواي لتحقيق فوز ثمين على باراغواي 12:48 دقيقة الحارس أليسون يُفلِتُ من الطرد مرتين! 1:37 دقيقة كاسيميرو: "كانت مباراة صعبة"