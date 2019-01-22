كان اللاعب الأرجنتيني انتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي مقابل 23 مليون دولار يوم السبت.

وأعلن نادي كارديف سيتي لكرة القدم هذا الصباح عن "مخاوف حقيقية" حول المهاجم الأرجنتيني الذي غادر نانت في فرنسا متجهاً إلى كارديف في ويلز مساء أمس.

وأكدت الشرطة الفرنسية ونادي نانت بحسب جريدة الديلي ميل الإنكليزية، أن سالا كان واحداً من شخصين على متن طائرة خفيفة فقد الاتصال بها بالقرب من منارة كاسكيتس. حوالي 20 كم شمال جزيرة غيرنساي.

وبحسب الديلي ميل، فقد تم إطلاق بحث جوي وبحري في جزر القناة عن الطائرات الخفيفة التي فقد الاتصال في الساعة 8:30 مساء أمس.

وتوقف البحث عن الطائرة التي تقل شخصين خلال الليل بسبب الظروف المناخية الصعبة، ثم استؤنف صباح الثلاثاء، حسب بيان صادر عن شرطة غورنيزي دون إعطاء تفاصيل عن هوية الراكبين.



وانتقل رأس الحربة البالغ 28 عاماً وصاحب 12 هدفاً في النصف الأول من الموسم الحالي للدوري الفرنسي، من فريق نانت الى كارديف المشارك في الدوري الإنكليزي مقابل مبلغ قياسي لفريقه الجديد قدرته الصحافة بنحو 17 مليون يورو.

وكان من المفترض أن يساعد سالا فريقه الجديد الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري الممتاز، على تجنب الهبوط الى الدرجة الأولى.

وعاد سالا الإثنين الى مركز "جونيليير" الخاص بتمارين نانت، لأخذ آخر حوائجه، وقد نشر النادي الفرنسي عبر "تويتر" صورة للاعب محاطاً بزملائه السابقين.

وقالت شرطة غورينزي عند الساعة 11,45 بتوقيت غرينتش "حتى الان تم تفتيش ما يزيد على ألف ميل مربع عبر خمس طائرات وزورقي نجاة"، مضيفة "لم يكن هناك أي أثر للطائرة. البحث مستمر".

ولم يعلق أي من الناديين علناًُ على فقدان اللاعب، لكن نانت أجل مباراته المقررة الأربعاء في كأس فرنسا أمام فريق الدرجة الثالثة أونتونت كبادرة احترام للاعب الذي قال عندما وقع على عقد انتقاله الى كارديف السبت "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، إنه من دواعي سروري الشديد، وأتطلع بفارغ الصبر لبدء التمارين، التعرف على زملائي الجدد والبدء بالعمل".

وبخصوص أنه أصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الويلزي، قال سالا الذي يحمل أيضاً الجنسية الإيطالية "بالنسبة لي، هذا شعور مميز. جئت الى هنا للعمل ومساعدة زملائي والنادي".

والصورة الأخيرة لسالا في حسابه على انستاغرام كانت له بصحبة زملائه في نانت، أرفقها بعبارة باللغة الإيطالية "لا ألتيما تشياو"، أي الوداع الأخير.

وقال كارديف إنه "قلق للغاية"، مضيفا في بيان "نحن في انتظار التأكيد قبل أن نتمكن من قول أي شيء آخر. نحن قلقون للغاية على سلامة إميليانو سالا".

ويأتي هذا الحادث، إذا تم تأكيده، بعد ثلاثة أشهر فقط على وفاة مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي الملياردير التايلاندي فيتشاي سريفاندهانابرابها وأربعة آخرين في حادث تحطم طائرة مروحية بعد وقت قصير على إقلاعها من ملعب النادي وسط إنكلترا.

ووجد المحققون أن سبب تحطم المروحية يعود الى انفصال دواسات قمرة القيادة التي تستخدم للسيطرة على الدوار على ذيل المروحية.

وبدأ سالا مسيرته الكروية مع بوردو الفرنسي الذي انضم إليه في عام 2010، وقضى فترات إعارة مع أندية فرنسية أخرى مثل أورليان ونيور وكاين، قبل أن ينضم لنانت عام 2015 مقابل مليون يورو.

وتحسن مستوى سالا بشكل ملحوظ في المواسم الأخيرة، متغلبا على قدراته الفنية المتواضعة التي أدت الى تحجيم دوره في وقت سابق من مسيرته الكروية.

وسالا الذي رشح الصيف الماضي للانتقال الى غلطة سراي التركي "فتى محبوب جدا، يعمل بجد" بحسب مدربه في نانت البوسني الأصل وحيد خليلودزيتش.

