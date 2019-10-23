وخيمت هزيمة أرسنال المخيبة للآمال أمام شيفيلد يونايتد صفر-1 الاثنين على جماهير الفريق الذي تراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، على بعد 10 نقاط من ليفربول المتصدر.

وأنهى الفريق الإنكليزي الدوري المحلي في الموسم الماضي في المركز الخامس أيضاً بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الرابع ما حرمه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والاكتفاء بالدوري الأوروبي.

وتسلم إيمري مهامه مطلع الموسم الماضي خلفاً للفرنسي أرسين فينغر الذي قضى 22 عاماً على رأس الجهاز الفني.

وقال إيمري عشية مباراة فريقه في الدوري الأوروبي مع فريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي "من الطبيعي أن تكون هناك لحظات مختلفة وصعبة تنتقد عملنا ووظيفتي، نحن بحاجة إلى قبول ذلك".

وأضاف "تركيزي في المباريات المقبلة سيكون التفكير في كيفية تحسين طريقتنا في التقدم، وعلينا أن نفكر كيف يمكننا ذلك، شيئاً فشيئاً، التطور وتحقيق أهدافنا الفورية".

هدف إيمري والنادي هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، وقال "هدفنا واضح بشأن المكان الذي نريد أن نصل اليه (...) نحن في البداية، حقاً، أنا واثق جداً من اللاعبين، وفي عملنا، وفي استراتيجية النادي، وفي كل لاعب".

بعد فشله في مباراة الاثنين، تم انتقاد إيمري لرفضه المتكرر اشراك الألماني مسعود أوزيل.

ولم يشارك أوزيل أساسياً منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق شمال لندن، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019.

ورفض إيمري رغم ذلك، التلميحات إلى أنه كان متحفظاً بشكل مفرط حيث سجل أرسنال مرتين فقط في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وقال "قبل كل شيء أريد الاستمرار بأن أكون فريقاً هجومياً، وأنا واثق بأنني سأحقق هذا التوازن".