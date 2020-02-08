وافتتح بيرنارد التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل كريستيان بنتيكي لكريستال بالاس في الدقيقة 51، وسريعاً ما نجح البرازيلي ريشارليسون في وضع إيفرتون في المقدمة مرة أخرى بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 88 أحرز دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثالث لأصحاب الأرض، موقعاً بذلك على هدفه الحادي عشر في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ورفع إيفرتون رصيده بذلك إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومنذ أن استلم تدريب أنشيلوتي تدريب إيفرتون في 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي، نجح المدرب الإيطالي الكبير في قيادة في قيادة الفريق الأزرق إلى تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين مقابل خسارة واحدة.

