وسجل لإيفرتون في شباك نوريتش أندروس تاوسند (29 من ركلة جزاء) والفرنسي عبدالله دوكوريه (77).

وأصبح رصيد إيفرتون 13 نقطة في المركز الخامس وهو نفس رصيد كل من مانشستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث ومانشستر يونايتد الرابع.

فاردي ينقذ ليستر

من جانبه، أنقذ جايمي فاردي فريقه ليستر سيتي من الخسارة الثالثة توالياً عندما أدرك له التعادل أمام ضيفه بيرنلي 2-2.

وسجل فاردي ثلاثة أهداف في المباراة حيث افتتح التسجيل للضيوف عندما سجل بالخطأ في مرمى فريقه (12)، وأدرك التعادل للمرة الأولى بعد 25 دقيقة (37)، قبل أن يدركه للمرة الثانية في الدقيقة 85 بعدما تقدم الضيوف عبر الإيفواري ماكسويل كورنيه في الدقيقة 40.

وعمق وست هام جراح مضيفه ليدز عندما تغلب عليه بهدفين للإسباني جونيور فيربو (67 خطأ في مرمى فريقه) وميكايل أنتونيو (90) مقابل هدف للبرازيلي رافينيا (19).

وهي الخسارة الثالثة لليدز مقابل ثلاثة تعادلات.

وتعادل واتفورد مع نيوكاسل يونايتد بهدف للسنغالي إسماعيلا سار (72) مقابل هدف لشون لونغستاف (23).

