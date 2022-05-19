إيفرتون ينظر لضمان البقاء من بوابة كريستال بالاس الصعب من قبل beIN SPORTS May 19, 2022 10:48 3:02 دقيقة يستضيف إيفرتون فريق كريستال بالاس وعينه على فوز يضمن به بقاءه في الدوري الممتاز قبل الجولةِ الختامية لكن مهمة "التوفيز" لن تكون سهلة أمام رجال المدرب باتريك فييرا. تقارير إخبارية إيفرتون كريستال بالاس -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة إيفرتون ينظر لضمان البقاء من بوابة كريستال بالاس 0:31 دقيقة مودريتش يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد 2:27 دقيقة غولدن ستايت يحبط دونتشيتش 1:30 دقيقة فيليب كوستيتش: "إنها أفضل لحظة في مسيرتي" 5:36 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يتوّج بلقب الدوري الأوروبي 1:25 دقيقة كأس الاتحاد الآسيوي: العربي يفوز على الرفاع 1:13 دقيقة ماذا قال كانتي عن مواجهة ليستر سيتي ؟ 1:05 دقيقة توخيل: "تشيلسي كان يستحق الأفضل" 0:52 دقيقة ليونيل ميسي الأعلى دخلاً 1:24 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يعتزم الترشح لولاية جديدة