عاد إيفرتون بثلاث نقاط ثمينة من أرض مضيفه وولفرهامبتون عقب الفوز عليه 2-1 يوم الثلاثاء في الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان إيفرتون البادئ بالتسجيل من تسديدة ذكية للنيجيري إيووبي (6) قبل أن يعدل النتيجة البرتغالي روبين نيفيز (14).

وانتظر إيفرتون حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليعود للتقدم بفضل ضربة رأس من كين (77).

وتذوق إيفرتون طعم الانتصارات مجدداً عقب هزيمته بداية العام أمام وست هام بهدف دون رد فيما استمرت نتائج المضيف السلبية بفشله في الفوز للمرة الخامسة توالياً (تعادلان وثلاث هزائم).

ورفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدّر فيما توقّف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

