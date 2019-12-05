وتأتي إقالة البرتغالي سيلفا عقب الخسارة الكبيرة أمام ليفربول (2-5) يوم أمس الأربعاء في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويعاني إيفرتون هذا الموسم وتراجع إلى المركز الثامن عشر في الترتيب برصيد 14 نقطة عقب خسارته أمام ليفربول.

وكان سيلفا تسلم تدريب إيفرتون في شهر مايو/أيار من العام الماضي قادماً من واتفورد، وأنهى الفريق الأزرق الموسم الأول باشراف سيلفا في المركز العاشر، وأنفق النادي أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (حوالي 130 مليون دولار) لتعزيز صفوفه هذا الموسم، لكن الفريق لم يفز سوى في 4 مباريات مقابل تعادلين وتسع هزائم بعد 15 جولة هذا الموسم.