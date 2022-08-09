وكان غودفري قد تعرض لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام تشيلسي لحساب الجولة الأولى للدوري الإنكليزي الممتاز، حيث أستغرقت فترة علاجه في الملعب ما يقارب السبع دقائق، قبل أن يتم إخراجه على نقالة.. وسيباشر غودفري عملية التأهيل فور تعافيه من تبعات العملية الجراحية، حيث سيكون بإمكانه العودة للملاعب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
إيفرتون يعلن غياب غودفري 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية
وكان غودفري قد تعرض لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام تشيلسي لحساب الجولة الأولى للدوري الإنكليزي الممتاز، حيث أستغرقت فترة علاجه في الملعب ما يقارب السبع دقائق، قبل أن يتم إخراجه على نقالة.. وسيباشر غودفري عملية التأهيل فور تعافيه من تبعات العملية الجراحية، حيث سيكون بإمكانه العودة للملاعب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
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