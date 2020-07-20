في المباراة الأولى، يدين إيفرتون بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي ريشارليسون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لشيفيلد يونايتد والحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثامن فيما صعد إيفرتون إلى المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.

واستغل ولفرهامبتون عامل استضافته لكريستال بالاس وحقق فوزاً غالياً بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي دانيال بودنسي (41) والإسباني جوني كاسترو (68).

وضمن برايتون بقاءه بتعادله مع ضيفه نيوكاسل سلباً.

وعزز برايتون موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أستون فيلا وبورنموث صاحبي المركزين الثامن عشر والتاسع عشر المؤديين إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) والتي هبط إليها نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.