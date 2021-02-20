ووقع على الهدف الأول البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 3، وأضاف الثاني الآيسلندي غيلفي سيغوردسون من ركلة جزاء 83.

وصار رصيد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 40 نقطة في المركز السابع وتساوى بالنقاط مع ليفربول السادس.

وهذه الخسارة الرابعة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب على التوالي في الدوري الإنكليزي.

وخاض البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز مباراته رقم 200 في الدوري الإنكليزي الممتاز.



فيما سجل ريشارليسون ثاني أسرع هدف لإيفرتون أمام ليفربول (دقيقتان و25 ثانية) في دربي الميرسيسايد ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز خلف هدف الفرنسي اوليفييه داكور في ابريل 1999.

وحقق إيفرتون أول فوز له على ملعب أنفيلد الخاص بجاره ليفربول منذ أكثر من 21 عاماً، وكان إيفرتون حقق آخر فوز له على هذا الملعب في ايلول/سبتمبر عام 1999 عندما سجل له كيفن كامبل هدفه الوحيد.

أما ليفربول، وبعد أن احتفظ بسجله خالياً من الهزائم في 68 مباراة على ملعبه منذ نيسان/ابريل عام 2017، سقط في مبارياته الأربع الأخيرة في انفيلد ضد بيرنلي 0-1 في 21 كانون الثاني/يناير، ثم امام برايتون بالنتيجة ذاتها في 3 شباط/فبراير، ثم أمام مانشستر سيتي 1-3 في 7 منه قبل أن يسقط مجدداً اليوم.

ودخل إيفرتون المباراة على وقع خسارته على ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر 1-3 الأربعاء في مباراة مؤجلة ونجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر عندما فشل المدافع التركي الوافد مؤخراً إلى صفوف ليفربول اوزان كاباك في تشتيت إحدى الكرات فوصلت إلى الفرنسي عبداللاي دوكوريه ومنه إلى صانع الألعاب الكولومبي خامس رورديغيز الذي مررها بينية أمامية باتجاه المهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي انفرد بمواطنه وزميله في المنتخب الوطني أليسون بيكر وسدد عن يمينه بعد مرور 3 دقائق فقط مفتتحاً التسجيل.

وتعرض مرمى إيفرتون لضغط مكثف من ليفربول بغية أدراك التعادل، وتصدى حارس مرماه جوردان بيكفورد بطريقة رائعة لكرة أطلقها قائد ليفربول جوردان هندرسون من مشارف منطقة الجزاء وحولها الى ركنية (20)، ثم تدخل مجددا لابعاد كرة خطيرة باطراف اصابعه سددها ترنت الكسندر ارنولد بعدها بثوان قليلة.

وتلقى ليفربول لضربة قوية بإصابة هندرسون فاضطر إلى مغادرة الملعب منتصف الشوط الأول وحل بدلاً منه نات فيليبس.

وأنقذ اليسون مرماه من هدف أكيد عندما استثمر كريس كولمان كرة عرضية متقنة وتابعها برأسه من مسافة مترين طار لها البرازيلي ببراعة (33).

واستهل ليفربول الشوط الثاني ضاغطاً ورفع الظهير الأيسر الاسكتلندي آندي روبرتسون كرة عرضية متقنة داخل المنطقة طار لها السنغالي ساديو مانيه غير المراقب لكنه بين يدي بيكفورد (47)، ثم أضاع مانيه فرصة مماثلة عندما سدد رأسية فوق العارضة (50).

ونجح دفاع إيفرتون في إحباط جميع محاولات ليفربول إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء من هجمة مرتدة سريعة وإعاقة المهاجم البديل دومنيك كالفرت لوين داخل المنطقة فانبرى لها الآيسلندي غيلفي سيغوردسون على يمين الحارس اليسون مانحاً فوزاً تاريخياً لفريقه (83).

أرقام مرعبة

أول فوز لإيفرتون على ليفربول منذ 17 أكتوبر 2010

أول فوز لإيفرتون على ليفربول على ملعب أنفيلد منذ 27 سبتمبر 1999

أكبر فوز لإيفرتون على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ فوزه 2-0 في 22 فبراير 1986

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