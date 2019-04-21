وسجل كل من البرازيلي ريشارليسون (13) والايسلندي غيلفي سيغوردسون (28) والفرنسي لوكاس دينيي (56) وتيو والكوت (64) أهداف إيفرتون.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة فيما يأتي إيفرتون حالياً في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

بدأ فريق مدينة ليفربول المباراة بضغط كبير على منافسه، ولم يتأخر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عبر ركلة مقصية خلفية رائعة من البرازيلي ريتشارليسون اخترقت سقف شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بعد رمية حرة بعيدة نفذها الفرنسي لوكاس دينيي وحولها دومينيك كالفرت-لوين برأسه إلى زميله البرازيلي وسط مدافعي يونايتد.

وبعد ربع ساعة، استغل إيفرتون الضغط الهجومي غير الفعال ليونايتد، للانطلاق في هجمة مرتدة قادها السنغالي إدريسا غوييه ومرر الكرة إلى زميله الإيسلندي غيلفي سيغوردسون الذي هيأها لنفسه وأطلقها صاروخية من على مسافة نحو 25 متراً على يمين الحارس دي خيا (28).

وفي الشوط الثاني، ضاعف إيفرتون النتيجة مستغلاً غياب يونايتد عن تشكيل أي خطر على مرماه.

وسجل دينيي الهدف الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة "على الطاير" من خارج المنطقة، وصلته بعدما أبعدها دي خيا بقبضته إثر ركلة ركنية.

وبعدما كاد سيغوردسون يغالط دي خيا في الدقيقة 59 بركلة ركنية نفذها مباشرة نحو المرمى وتدخل الحارس لإبعادها قبل عبورها الخط، عزز المضيف النتيجة بعد خمس دقائق عندما صنع الإيسلندي تمريرة متقنة الى تيو والكوت أتاحت له الانفراد بالمرمى، قبل أن يضع الأخير الكرة في المرمى بسهولة رغم محاولة دي خيا منعه (64).