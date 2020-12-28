لاعبو المدربِ الإيطالي كارلو أنشيلوتي يمنون النفسَ بالنقاط الثلاث للبقاء ضمن أندية الصدارة.

من جانبه يطمح المان سيتي لمواصلة نتائجه الجيدة، والاقتراب أكثرَ من دائرة الصراع على اللقب.

وتمكن إيفرتون تحت إدارة مدربه المخضرم أنشيلوتي من فرض نفسه رقماً صعباً هذا الموسم بعد أن حصد 29 نقطة من 15 مرحلة محققاً الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 4.

وتحسنت عروض مانشستر سيتي بدوره مؤخراً، محققاً فوزين على التوالي بتغلبه على ضيفه ساوثهامبتون بهدف دون رد ثم الفوز على نيوكاسل يونايتد (2-0) فأصبح الفريق الآن في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تقام مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم الاثنين انطلاقاً من الساعة 23.00 بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون المواجهة المرتقبة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD1 و beIN SPORTS HD2 .

وكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.