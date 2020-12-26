وسجل الإيسلندي غولفي سيغورسون (80) هدف إيفرتون الوحيد.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر وحامل اللقب الذي يستضيف الأحد وست بروميتش ألبيون، فيما واصل شيفيلد تقهقره في المركز الأخير بنقطتين.

وأصبح شيفيلد يونايتد ثالث فريق في تاريخ الدرجة العليا في الكرة الإنكليزية (الدرجة الممتازة حالياً والأولى سابقاً) لا يتمكن من الفوز بأي مباراة حتى هذا الوقت من السنة (البوكسينغ داي) بـ13 خسارة وتعادلين، بعد بيرنلي موسم 1889-1890 وبولتون 1902-1903.

وسجل إيفرتون هدف الانتصار بعد دربكة داخل منطقة الجزاء مرّر على اثرها الفرنسي عبدولاي دوكوري الكرة إلى سيغورسون فسددها أرضية بيمناه على يمين الحارس (80).